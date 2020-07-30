МИД Украины намерен добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии граждан РФ

Министерство иностранных дел Украины рассчитывает добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии граждан России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.

Отмечается, что вопрос о возможной экстрадиции или иных правовых действиях в отношении россиян будет решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами.

В ведомстве отметили, что задержанные в Минске десятки россиян могли принимать участие в боевых действиях в Донбассе.

Ранее в Белоруссии сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства «БелТА», все они являются гражданами РФ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал произошедшее чрезвычайным происшествием.

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