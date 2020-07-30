Членов Палаты представителей США обязали носить маски в Конгрессе

Начиная с 30 июля ношение масок для членов Палаты представителей, а также их помощников станет обязательным при посещении Конгресса. Об этом заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает CNN.

«Члены (Палаты представителей. — прим. «Газеты.Ru») и сотрудники будут обязаны надевать маску во время нахождения в здании», — сообщила Пелоси.

Отмечается, что во время выступлений законодателям будет разрешено снимать маски.

Решение сделать ношение масок обязательным принято на фоне того, то у конгрессмена Луи Гомерта 29 июля был выявлен коронавирус.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Помпео заявил, что США больше не желают финансировать ВОЗ

— Трамп заявил, что спас «десятки тысяч жизней» от COVID-19