Дегтярев: в Хабаровском крае находятся иностранные провокаторы

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регионе действуют иностранные провокаторы. Об этом он заявил в интервью генпродюсеру RTVi Сергею Шнурову.

«Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии», — сказал Дегтярев.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Экс-губернатор Сергей Фургал был снят с поста «в связи с утратой доверия».

С 11 июля в Хабаровске начались несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора. Демонстрации проходят в условиях роста заражений коронавирусом, участники игнорируют запрет массовых мероприятий.

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