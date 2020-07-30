Трамп задался вопросом, зачем защищать Германию от России

Президент США Дональд Трамп выразил недоумение, почему Германия платит России миллиарды долларов за энергоносители, а США должны защищать Берлин от Москвы. Об этом президент пишет в своем Twitter.

«Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, а мы должны защищать Германию от России. Что это за дела?» — написал Трамп.

Ранее Пентагон официально сообщил о выводе около 12 тыс. американских военнослужащих из ФРГ. При этом на родину должны вернуться только 6,4 тыс. военнослужащих, а остальные перебазируются в Европе.

Трамп также заявлял, что причиной вывода войск из Германии стал отказ страны платить взносы в Североатлантический альянс в необходимом размере.

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