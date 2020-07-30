Ротенбергов обвинили в обходе санкций США

Олигархи Аркадий и Борис Ротенберги пытались обойти санкции США использую рынок произведений искусства. Об этом члены постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам пишут в докладе.

Отмечается, что этот рынок не регулируется законодательством о борьбе с отмыванием денег.

По данным сенаторов, гражданин США Григорий Бальцер на деньги, которые получил от связанных с Ротенбергами компаний, приобрел произведения искусства на сумму в 18 млн долларов, в том числе картину Рене Магритта La Poitrine за 7,5 млн долларов.

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