Ульяновские депутаты устроили драку во время заседания

Депутаты Ульяновской области подрались во время заседания законодательного собрания. Об этом на своей странице в Instagram сообщил депутат Алексей Куринный.

Он опубликовал запись, на которой запечатлено начало конфликта.

Потасовка завязалась после того, как депутат ЕР попытался сорвать плакат с изображением губернатора Сергея Морозова и лидера партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина с подписью «голубки».

Этот плакат повесили представители КПРФ.

«Пьяные депутаты от Единой России...напали на представителей КПРФ, защищая честь губернатора Морозова и псевдокоммуниста Сурайкина», — прокомментировал видео Куринный.

Первый зампред парламента региона, руководитель фракции «Единая Россия» Василий Гвоздев рассказал РИА «Новости», что из-за драки пришлось прервать заседание.

По его словам, депутаты от КПРФ своими действиями, которые «носят очень жесткий характер по отношению к государственной власти», спровоцировали в зале законодательного собрания драку.

Гвоздев добавил, что действия депутатов являются некрасивыми и неподобающими.