В Великобритании назначили нового главу МИ-6

Новым главой службы внешней разведки Великобритании МИ-6 назначен дипломат Ричард Мур, сообщает «Би-би-си».

Мур приступит к исполнению обязанностей главы службы осенью этого года, он сменит на посту сэра Алекса Янгера, который руководил МИ-6 около шести лет, указано в сообщении.

В настоящее время Мур является политическим директором Министерства иностранных дел Великобритании, ранее занимал должность британского посла в Турции и работал заместителем советника по национальной безопасности секретариата кабинета министров.

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