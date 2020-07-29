США обещают ввести новые санкции против Сирии

Власти США планируют ввести новые санкции в отношении Сирии в рамках длительной кампании политического и экономического давления на режим сирийского президента Башара Асада, указано в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.

Дополнительные санкции будут введены с целью лишить режим Асада ресурсов, «которые он использует для ведения войны против сирийского народа», указано в заявлении. Отмечается, что США выступают за политическое урегулирование конфликта в Сирии.

Вступивший в силу 1 июня «Закон Цезаря», или «Акт о защите гражданского населения Сирии», дает Вашингтону право вводить ограничения в отношении организаций или конкретных лиц, которые оказывают косвенную или прямую поддержку правительству Сирии.

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