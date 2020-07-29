Трамп продлил режим ЧС в связи с конфликтом в Ливане

Президент США Дональд Трамп на год пролонгировал режим чрезвычайной ситуации в связи с конфликтом в Ливане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление Белого дома.

Так называемый режим ЧС будет действовать с 30 июля. Впервые данный режим был введен в 2007 году в связи с «необычной угрозой для национальной безопасности и зарубежной политики Соединенных Штатов». По версии Соединенных Штатов, ряд лиц предпринимали усилия по «восстановлению контроля со стороны Сирии или способствовали сирийскому влиянию в Ливане», что подрывало авторитет правительства Ливана.

В Белом доме уточнили, что неблагоприятная активность таких лиц продолжается и по сей день. Например, боевики получают вооружения, а это, в свою очередь, угрожает национальной безопасности США и подрывает суверенитет государства.

Также Трамп продлил действие указа, которое позволяет США вводить санкции против таких лиц, «подрывающих демократические институты».

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