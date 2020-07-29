В Госдуме заявили о «невменяемости» Лукашенко после задержания «бойцов Вагнера»

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Кадр из эфира телеканала «Беларусь 1» Кадр из эфира телеканала «Беларусь 1»
Кадр из эфира телеканала «Беларусь 1»
«Беларусь 1»

Задержание под Минском бойцов ЧВК «Вагнер» может быть провокацией для ухудшения российско-белорусских отношений. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Я думаю, что бойцы «Вагнера» – люди достаточно опасливые. Если они приехали в Белоруссию, то они рассчитывали, что могут там спокойно находиться. Эту ситуацию можно считать скорее провокацией со стороны тех, кто хочет ухудшить отношения России и Белоруссии», — предположил депутат.

Он добавил, что необходимо установить точные причины задержания этих людей и выяснить цель их приезда в Белоруссию.

«Для начала нужно узнать, что они там делали? Версия о том, что они были на отдыхе в санатории, имеет право на существование. В Сочи есть санаторий «Беларусь», который сейчас принадлежит Лукашенко. Если он там будет находиться, означает ли это, что он что-то планирует в России, или он приехал в море искупаться?», — сказал Затулин.

Депутат призвал дождаться официального заявления белорусского лидера по этой ситуации, однако уточнил, что последние заявления Лукашенко о «российском вмешательстве в выборе» — это повод задуматься о его вменяемости.

«Лукашенко наговорил достаточно, чтобы в России всерьез задумались о его невменяемости. Разглагольствуя о вмешательстве России в выборы, он рубит сук, на котором сидит», — заключил собеседник издания.

Ранее в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России. По данным белорусских спецслужб, речь идет о бойцах ЧВК «Вагнер», которые планировали дестабилизировать обстановку в республике.

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