Эксперт: активность партий и кандидатов перед Единым днем голосования — стимул легитимности

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал представленный на пресс-конференцию в ТАСС доклад Фонда исследований проблем демократии по грядущему Единому дню голосования — 2020.

«Доклад показал четко, что мы имеем серьезный рост политической активности, конкурентности на выборах. Если мы берем для сравнения выборы, которые проходили в Единый день голосования в регионах, которые будут сейчас, то по губернаторам — на два региона меньше сейчас избирается, а кандидатов и партий больше, плюс тридцать самовыдвиженцев. В прошлый раз совсем самовыдвиженцев не было. Мы видим там существенное усиление активности как партий, так и отдельных кандидатов на выбора. Активизацию можно оценивать как показатель доверия к избирательной системе с одной стороны, а с другой — желание напомнить о себе в преддверии выборов в следующем году. Для многих кандидатов важно не победить, а напомнить о себе избирателю и потом идти в Госдуму от своего региона», — отметил политолог.

Он подчеркнул, что для некоторых партий очень важно получить квалификацию для выборов в Думу.

«Получив место в региональном парламенте, они могут баллотироваться в Госдуму без сбора подписей. Плюс новые партии активно баллотируются — партия «Новые люди», партия «За правду», партия Прямой Демократии. «За правду» баллотируется в 8 регионах, что из малых партий показали только две — «Пенсионеры за социальную справедливость» и «Родина» — у них 9 и 8 соответственно регионов, которые они закрывают. «Новые люди» — в семи регионах, как «Партия Роста» из старых малых партий. Это тоже весьма неплохо. Партия Прямой Демократии — в четырех регионах, в Новосибирске не получилось, но партия молодая и просто не смогла, бывает», — добавил эксперт.

Данилин коснулся и активности больших партий.

«Большие партии сейчас, как КПРФ и «Яблоко», проявляют небрежность при подаче документов на регистрацию. Но избирком к ним очень лоялен — в Костромской области КПРФ дали возможность пересдать документы. Но в некоторых местах КПРФ демонстрирует просто политическую неадекватность. В Севастополе они сдали документы, зная заранее, что у них нет муниципального фильтра — а теперь начинают протестовать, это нехорошо», — сказал он.

По словам политолога, в Челябинске «Яблоко» кричит о нелегитимности выборов, но там кроме них зарегистрировано 9 партий, а в 2015 году — лишь 5 зарегистрировано.

«Нет ничего подобного, что кто-то не может выдвигаться. Раньше у «Яблока» льгота была, они могли не собирать подписи — а сейчас нету. Получается, что они в пролете. Плюс ко всему — социология показывает, что старт кампании проходит при высоком уровне доверия и социального оптимизма. Люди поддерживают новый порядок голосования, возможность голосовать в течение трех дней — хотя некоторые партии и негативно к этому относятся, но людям в целом нравится. Мы ожидаем очень высокой конкуренции на выборах — особенно в Иркутской области и Камчатском крае. Там на губернаторских выборах 17 и 16 кандидатов выдвинулось соответственно. Рассказывали, что в Брянске будут неконкурентные выборы — но там зарегистрировано много партий и те люди, которые кричали, что Богомаз их никогда не допустит до выборов. Но все допущены», — добавил эксперт.

Данилин подытожил, что главный результат выдвижения — активность и конкурентность, которые безусловно стимулируют легитимность.