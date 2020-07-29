В Кремле сообщили, что Путин тестируется по мере необходимости
close
В Кремле рассказали о здоровье президента России Владимира Путина после сообщений о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко перенес коронавирус, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Все в порядке», — отвеил Песков на вопрос о здоровье президента РФ.
Представитель Кремля также сообщил, что Путин активно работает и по мере необходимости тестируется на коронавирус.
Ранее Лукашенко сообщил, что перенес коронавирус бессимптомно.