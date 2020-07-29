Министр юстиции США не читает публикации Трампа в Twitter

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр сказал, что не читает Twitter-аккаунт главы государства Дональда Трампа. Видео с заявлением опубликовал на своей странице в Twitter конгрессмен-демократ Эрик Суолуэлл.

При этом в феврале министр посетовал на увлечение Трампа социальными сетями, отметив, что твиты президента мешают работе Минюста.

В своем аккаунте в Twitter Трамп публикует комментарии по внутренней и внешней политике США. Он не раз заявлял, что социальные сети, в частности Twitter, позволяют ему доносить информацию до миллионов человек, минуя сообщающие фейковые новости СМИ.

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