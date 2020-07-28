Медведев пообещал, что Россия продолжит бороться с терроризмом

Зампредседателя Совбеза и экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что борьба с терроризмом в России будет продолжена, передает РИА «Новости».

По его словам, это курс государства и никакой ревизии в нем не будет.

«Понятно, что борьба с терроризмом будет продолжена», — отметил он в ходе общения с главой Северной Осетии — Алании Вячеславом Битаровым.

Ранее действующий глава государства Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане призвал все страны объединиться для конструктивной и комплексной борьбы с терроризмом. По его мнению, «справиться с этим злом можно лишь путем честного и конструктивного объединения усилий».

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