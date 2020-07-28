Посол США в Южной Корее сбрил оскорбительные для корейцев усы

Посол США в Южной Корее Гарри Харрис сбрил усы, которые напоминали корейцам о японской оккупации, сообщил канал CNN.

Как объяснил Харрис, он это сделал из-за неудобства ношения медицинской маски в жару.

Усы посла не нравились корейцам, потому что все восемь японских генерал-губернаторов с 1940 по 1945 год также носили усы.