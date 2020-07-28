Посол США в Южной Корее сбрил оскорбительные для корейцев усы
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Посол США в Южной Корее Гарри Харрис сбрил усы, которые напоминали корейцам о японской оккупации, сообщил канал CNN.
Как объяснил Харрис, он это сделал из-за неудобства ношения медицинской маски в жару.
Усы посла не нравились корейцам, потому что все восемь японских генерал-губернаторов с 1940 по 1945 год также носили усы.
해리스 @USAmbROK 주한미국대사가 더운 여름을 좀 더 시원하게 보내기 위해 숀 김 @sykimsy 미국대사 선임고문의 도움을 받아 한국식 이발소를 방문했습니다. 어떤 일이 있었는지 궁금하신가요? 영상으로 확인해보세요! pic.twitter.com/GyQvPRYt7K— U.S. Embassy Seoul (@USEmbassySeoul) July 25, 2020