Кабмин одобрил идею наказывать за участие в зарубежных тренингах нежелательных НПО

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект закона о введении административной ответственности для россиян, участвующих в зарубежных «тренингах» нежелательных в России НПО, передает РИА «Новости».

Кабмин согласился поддержать проект только с учетом его доработки.

В первоначальной редакции предлагается установить возможность привлекать граждан к ответственности, если они участвуют в деятельности неправительственных организаций, которые в России признаны нежелательными.

Комиссии не понравилось в проекте отсутствие статистических данных, которые бы подтвердили массовость случаев прохождения россиянами подобного обучения. Кроме того, в тексте не было пояснений о том, как будут выявлять нарушения за пределами государства.

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