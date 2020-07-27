Кабмин одобрил идею наказывать за участие в зарубежных тренингах нежелательных НПО
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект закона о введении административной ответственности для россиян, участвующих в зарубежных «тренингах» нежелательных в России НПО, передает РИА «Новости».
Кабмин согласился поддержать проект только с учетом его доработки.
В первоначальной редакции предлагается установить возможность привлекать граждан к ответственности, если они участвуют в деятельности неправительственных организаций, которые в России признаны нежелательными.
Комиссии не понравилось в проекте отсутствие статистических данных, которые бы подтвердили массовость случаев прохождения россиянами подобного обучения. Кроме того, в тексте не было пояснений о том, как будут выявлять нарушения за пределами государства.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Помешать вмешательству: США борются с «влиянием России»
— МИД РФ отреагировало на блокировку российского сайта в Латвии
— Россия признала нежелательными шесть организаций из США и одну из Британии