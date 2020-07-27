В Кремле считают, что еще рано оценивать работу врио Хабаровского губернатора

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано оценивать работу Михаила Дегтярева на посту врио главы Хабаровского края, передает корреспондент «Газеты.Ru».

На сегодняшний день, как рассказал Песков, Дегтярев находится в постоянном контакте с Москвой, слушает мнения людей и учитывает все пожелания, которые ему высказываются.

Отвечая на вопрос о динамике развития ситуации в Хабаровском крае, представитель Кремля отметил, что обстановка в регионе за последнюю неделю «скорее успокаивается».

Ранее стало известно, что Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала.

Глава государства Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края вместо Фургала, который арестован по подозрению в организации убийств в 2000-х годах.