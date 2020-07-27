«Проблема репрезентативности стоит остро»: эксперты выяснили, стоит ли доверять соцопросам в сети

27 июля Ассоциация НОМ провела образовательную онлайн-площадку, в ходе которой эксперты обсудили проблему изучения общественного мнения в период электоральных процессов на площадке соцсетей: насколько репрезентативны такие показатели и каковы угрозы при их интерпретации манипуляторами.

В качестве модератора образовательного онлайн-лектория НОМ приняла участие член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алёна Булгакова.

Доктор социологических наук, профессор Самарского государственного экономического университета, президент Фонда социальных исследований Владимир Звоновский рассказал о проблемах, связанных с проведением социологических опросов на площадке Интернета: «Есть особенность: всегда присутствует группа потребителей, которые не находятся в сети, в этом случае проблема репрезентативности всегда встаёт очень остро».

Вместе с тем, эксперт отметил, что при проведении такого вида опроса необходимо учитывать специфику ресурса и той аудитории, которая его использует. В целом, по мнению Владимира Звоновского, интернет-опросы – рабочий метод изучения общественного мнения, однако есть большие вопросы, связанные с репрезентативностью его результатов.

Член Общественной палаты Волгоградской области, эксперт НОМ, кандидат социологических наук Антон Лукаш поделился экспертным мнением о проблеме интерпретации итогов социологических опросов манипуляторами в сети: «Манипуляция основана на доверии людей к цифрам, фактам, графикам. Внешне выглядит всё абсолютно достоверно.

В медиасреде работают ботофермы, их критерии общеизвестны: начиная с анонимных аккаунтов, взрывного комментирования и так далее». В вопросах электоральных процессов, сообщил эксперт, действуют боты технические и «спамеры», которые накручивают лайки и репосты, засоряют контент.

О негативных последствиях распространения фейков в сети Антон Лукаш отметил, что возникает угроза дискредитации социологии в массовом сознании, её замена новыми методами в фейк-маркетологии: от сказанного с условием до сказанного без условия. В данном контексте, по мнению спикера, необходимо формировать практику открытого диалога и отслеживания бот-атак в Интернете. «В этом случае манипулятор не выдержит такого тона», — заключил эксперт НОМ.