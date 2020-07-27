Обвиняемая в мошенничестве замглавы Минобрнауки уволилась по собственному желанию

Замминистра науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич, которую обвиняют в крупном мошенничестве, написала заявление по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на адвоката Елену Беньковскую.

По словам адвоката, Лукашевич уволили по ее же инициативе, так как она хочет, чтобы разбирательство по делу было объективным.

«Она сама подала заявление об увольнении, поскольку аргументом следствия было то, что она использует свое положение для давления на свидетелей или для уничтожения доказательств», — добавила Беньковская.

В понедельник, 27 июля, Лукашевич предъявили обвинение в крупном мошенничестве. Аналогичное обвинение предъявлено и предполагаемому сообщнику Лукашевич, бывшему начальнику управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаилу Попову. Они были арестованы по делу о мошенничестве в особо крупном размере после хищения 50 млн руб. у Минобрнауки.

Лукашевич работала в структурах Министерства образования и науки с 1998 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Экс-замминистра Лукашевич предъявили обвинение в мошенничестве