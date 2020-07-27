Экс-замминистра Лукашевич предъявили обвинение в мошенничестве
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Бывшему заместителю главы Министерства науки и высшего образования Марине Лукашевич предъявили обвинение в крупном мошенничестве.
Аналогичное обвинение предъявлено и предполагаемому сообщнику Лукашевич, бывшему начальнику управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаилу Попову,
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Попова Виталия Басова.
Вину ни Лукашевич, ни Попов не признают, рассказал адвокат.
Они были арестованы по делу о мошенничестве в особо крупном размере после хищения 50 млн руб. у Минобрнауки.
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