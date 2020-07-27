Экс-замминистра Лукашевич предъявили обвинение в мошенничестве

Бывшему заместителю главы Министерства науки и высшего образования Марине Лукашевич предъявили обвинение в крупном мошенничестве.

Аналогичное обвинение предъявлено и предполагаемому сообщнику Лукашевич, бывшему начальнику управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаилу Попову,

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Попова Виталия Басова.

Вину ни Лукашевич, ни Попов не признают, рассказал адвокат.

Они были арестованы по делу о мошенничестве в особо крупном размере после хищения 50 млн руб. у Минобрнауки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мишустин уволил замглавы Минобрнауки Лукашевич

— Суд арестовал замминистра науки Лукашевич

— Суд арестовал чиновника Россотрудничества по делу о мошенничестве