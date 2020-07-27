Песков заявил о необходимости соблюдения перемирия в Донбассе обеими сторонами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности о бессрочном перемирии в Донбассе – это шаг к разрядке напряженности.
«Это очень существенный и положительный шаг в сторону укрепления взаимного доверия и разрядки напряженности на линии соприкосновения», — передает корреспондент «Газеты.Ru» слова представителя Кремля.
При этом Песков отметил важность соблюдения обязательств и договоренностей обеими сторонами конфликта.
22 июля контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению примирения в Донбассе. Согласно итогам переговоров, с понедельника, 27 июля, на линии разграничения в Донбассе стороны прекращают огонь.
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