Бывший начальник охраны Лукашенко приговорен к тюремному сроку

Суд признал виновным бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии, экс-главу службы безопасности президента Андрея Втюрина в получении взятки в $192 тыс. и приговорил его к 12 годам лишения свободы, пишет портал tut.by.

«Андрей Втюрин, заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь, признан виновным в получении взятки в $192 тыс. — 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима», — зачитали приговор в Верховном суде республики.

Отмечается, что Втюрин лишается звания подполковника и обязан вернуть $192 тыс.

Ранее Втюрина задержали с поличным при получении $148,6 тыс. от представителя российской коммерческой структуры «Г». Денежные средства были вознаграждением за содействие в продвижении интересов организации в Белоруссии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Арестован экс-глава охраны Лукашенко

— Лукашенко уволил замгоссекретаря Совбеза за «дискредитирующие проступки»

— Экс-главе охраны Лукашенко КГБ предъявил обвинение в получении взятки из России