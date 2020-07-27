Преемник Левченко сдал подписи на регистрацию кандидатом в губернаторы Иркутской области

Михаил Щапов сдал подписи для прохождения муниципального фильтра и регистрации на губернаторских выборах. Депутат Госдумы выдвинут от КПРФ при личной поддержке экс-губернатора Левченко. На пресс-конференции Щапов пообещал отдать ему пост сенатора от Иркутской области.

В подписных листах, переданных кандидатом в избирком 27 июля, 264 подписи депутатов и глав местного самоуправления. Это максимально допустимое число. Основную лепту внесли Шелеховский, Иркутский, Усольский и Черемховский районы. Здесь КПРФ имеет традиционно сильные позиции.

Михаил Щапов является депутатом Госдумы, куда прошёл при поддержке КПРФ. При этом на момент избрания он не являлся членом партии, а вступил в её ряды позднее. Известно, что Михаил Щапов больше десяти лет служил в отделении экономической безопасности и борьбы с коррупцией управления ФСБ по Иркутской области.

Кандидат от КПРФ был создателем ООО «АгроБайкал».

«Согласно сервису сети деловых коммуникаций СБИС, рыночная стоимость предприятия оценивается в 109 миллионов рублей. В компании зарегистрирован 21 сотрудник, а генеральным директором значится Белов Александр, бывший коллега Щапова из структур ФСБ. Владелец сельхозпредприятия – ЗАО «Сиблайн» (покупка и продажа собственного недвижимого имущества), созданное в 2009 году Беловым.

Сейчас учредителем многопрофильной фирмы по бумагам числится сестра Михаила Щапова – Тарасова Екатерина Викторовна. Именно «Сиблайн» стал участником инвестиционного договора по строительству торгово-офисного центра на Октябрьской Революции, 1 общей площадью более 13 тысяч квадратных метров. «Сиблайн» является учредителем и других фирм.

В системе СБИС есть информация об ООО «Агробайкал-Торг», учредителем и генеральным директором которой числится Тарасов Артём Юрьевич – муж сестры Михаила Щапова. В числе подконтрольных Щапову компаний находятся ЗАО «Эко Тур», ООО «Ключи», ООО «ИркутскГлавСтрой», ЗАО «Монолит», ООО «Альянс», ООО «Прогресс», где генеральным директором является всё тот же Тарасов Артём Юрьевич», — пишет Ирк.ру.

Суммарно Щаповы заработали за прошлый год 17 млн рублей.

После прихода в губернаторское кресло Сергея Левченко, Щапов был назначен председателем совета директоров областного АО «Международный аэропорт Иркутск».

Михаил Щапов до сих пор остаётся членом команды экс-губернатора Сергея Левченко. Пресс-конференцию, на которой было заявлено о выдвижении кандидата от КПРФ, Щапов и Левченко провели совместно. На ней Щапов заявил, что баллотироваться на этот пост должен Сергей Левченко. В случае избрания на губернаторскую должность, он пообещал передать экс-губернатору пост сенатора от Иркутской области. Сейчас его занимает политик из Улан-Удэ, коммунист Вячеслав Мархаев. Сам экс-губернатор заявил, что планировал баллотироваться на осенних выборах, однако не может это сделать по закону. Поэтому партия приняла решение выдвинуть Щапова.