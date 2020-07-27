МИД КНР официально закрыл генконсульство США в Чэнду

Генеральное консульство США в городе Чэнду на юго-западе Китая официально закрыто. Об этом говорится в сообщении китайского МИД, передает РИА «Новости».

«27 июля в 10:00 генеральное консульство США в Чэнду закрылось в соответствии с требованием китайской стороны», — говорится в сообщении.

До этого перед зданием генконсульства США был спущен флаг. Дипучреждение было открыто в 1985 году.

Ранее Министерство иностранных дел Китая решило отозвать лицензию на работу генерального консульства США в городе Чэнду. Ведомство уведомило посольство США в Китае о данном решении и требует прекратить всю деятельность американского генконсульства. В сообщении подчеркивается, что данные меры являются «необходимым ответом» на действия американской стороны.

Как сообщалось, США потребовали от КНР закрыть генконсульство в Хьюстоне в целях защиты интеллектуальной собственности и личной информации американцев.

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