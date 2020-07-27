Здание генконсульства США в китайском Чэнду осталось без флага

Американский флаг был спущен перед зданием генконсульства США в китайском Чэнду, которое по требованию властей прекратило свою работу. Об этом сообщает CNA.

Ранее Министерство иностранных дел Китая решило отозвать лицензию на работу генерального консульства США в городе Чэнду. Ведомство уведомило посольство США в Китае о данном решении и требует прекратить всю деятельность американского генконсульства. В сообщении подчеркивается, что данные меры являются «необходимым ответом» на действия американской стороны.

До этого США потребовали от КНР закрыть генконсульство в Хьюстоне в целях защиты интеллектуальной собственности и личной информации американцев.

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