Эрдоган встретился с главой ливийского ПНС Сарраджем

Президент Турции Тайип Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с главой ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сарраджем, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на администрацию турецкого лидера.

О подробностях переговоров не сообщается. Отмечается, что визит Сарраджа в Турцию не был анонсирован заранее.

Ранее ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара заявила, что сбила беспилотный летательный аппарат Турции на севере Ливии.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит Правительство национального согласия во главе с премьером Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Хафтар.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Чужая проблема: почему США оставили Ливию Европе

— Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию

— Ливийская национальная армия заявила, что сбила беспилотник Турции