Китай ответит на вторжение в генконсульство в Хьюстоне

Китай предпримет ответные меры после вторжения представителей американских властей в китайское генеральное консульство в Хьюстоне, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Здание Генерального консульства Китая в Хьюстоне является зданием дипломатического консульства, а также национальной собственностью Китая», — подчеркнул представитель МИДа.

Китай уже выразил «недовольство и решительную оппозицию» США в данном вопросе и сделал представление, заявил Ван Вэньбинь. Он добавил, что китайская сторона намерена предпринять «законные и необходимые» ответные меры.

Ранее США потребовали от КНР закрыть генконсульство в Хьюстоне в целях защиты интеллектуальной собственности и личной информации американцев.

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