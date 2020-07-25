Китай ответит на вторжение в генконсульство в Хьюстоне
Китай предпримет ответные меры после вторжения представителей американских властей в китайское генеральное консульство в Хьюстоне, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Здание Генерального консульства Китая в Хьюстоне является зданием дипломатического консульства, а также национальной собственностью Китая», — подчеркнул представитель МИДа.
Китай уже выразил «недовольство и решительную оппозицию» США в данном вопросе и сделал представление, заявил Ван Вэньбинь. Он добавил, что китайская сторона намерена предпринять «законные и необходимые» ответные меры.
Ранее США потребовали от КНР закрыть генконсульство в Хьюстоне в целях защиты интеллектуальной собственности и личной информации американцев.
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