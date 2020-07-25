СМИ сообщили о попытке выломать дверь консульства КНР в Хьюстоне
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Несколько человек были замечены возле китайского консульства в американском Хьюстоне при попытке выломать заднюю дверь здания. Об этом сообщает агентство Reuters.
По его данным, группу людей, пытавшихся силой открыть дверь, заметили почти сразу после того, как в силу вступило распоряжение Соединенных Штатов о закрытии китайского представительства.
Предположительно, речь идет о группе американских чиновников.
Ранее США потребовали от КНР закрыть генконсульство в Хьюстоне в целях защиты интеллектуальной собственности и личной информации американцев.
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