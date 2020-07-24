В Совфеде могут оперативно рассмотреть закон о праве экс-президента стать сенатором

Совет Федерации может до конца 2020 года рассмотреть закон, позволяющий бывшим президентам России становиться сенаторами. Об этом заявил РИА «Новости» глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Он уточнил, что у верхней палаты нет цели «все бегом вносить». Но он не исключает возможности, что такой законопроект будет разработан и рассмотрен.

«Конституция — политико-правовой документ, и законопроекты во исполнение поправок будут вноситься с учетом логики политического процесса», — напомнил Клишас.

Ранее в Госдуме задумались о присвоении экс-президентам пожизненного статуса сенаторов. Инициатива объясняется тем, что поскольку экс-главы государства имеют колоссальный опыт и знания в данной сфере, они могут быть полезны в рамках работы Совфеда.

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