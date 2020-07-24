Саркози рассказал, как они с Путиным делили шоколадку

Бывший президент Франции Николя Саркози в своих мемуарах написал о том, как он с президентом России Владимиром Путиным пытался поделить последний кусок шоколадки во время саммита G8 в немецком Хайлигендамме в 2007 году, цитирует РИА «Новости».

Сидевшие рядом президенты потянули руки к последнему куску шоколадки, который оставался на тарелке. Все присутствующие посмотрели на них, но президенты продолжили молчать и стали пристально смотреть друг другу в глаза.

«Мы пристально смотрели друг на друга, спрашивая себя, кто сдастся — а потом вдруг захохотали, решив, что тут не может быть проигравших, и оставили последний кусочек в покое», — вспоминает Саркози.

По словам бывшего французского президента, Путин потом еще долго смеялся над этим случаем.

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