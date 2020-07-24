Молдавского политика Ренато Усатого заочно арестовали в России

Бизнесмен и экс-мэр молдавского города Бельцы Ренато Усатый был заочно арестован Тверским судом Москвы. Его обвиняют в валютных махинациях, передает РИА «Новости».

Суд решил удовлетворить ходатайство следователя и постановил заключить его под стражу. Срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента задержания политика или его экстрадиции в РФ.

Накануне стало известно, что МВД России объявило Усатого в международный розыск.

Молдавского политика Усатого обвиняют в организации организованной преступной группировки, которая совершила два преступления: присвоила чужое имущество и организовала покушение на убийство. Предполагается, что он совместно с сообщником вывел 500 млрд рублей из РФ через молдавский банк.

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