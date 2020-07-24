Жириновский предложил сделать Хабаровск столицей Дальнего Востока

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести столицу Дальнего Востока из Владивостока в Хабаровск. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, Владивосток — «отличный город», но он находится далеко от центра региона, а Хабаровск расположен удобно.

Кроме того, лидер ЛДПР предложил объединить все 13 регионов Дальнего Востока в один.

По словам Жириновского, не губернатор должен управлять регионом, а начальник Дальнего Востока.

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