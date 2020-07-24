В Кремле рассказали о сроках проведения «Прямой линии» с Путиным

Сроки проведения «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным пока не определены. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, должен определиться формат участия ОНФ и волонтеров в процессе сбора и обработки вопросов граждан.

Ранее представитель Кремля сообщал, что глава государства проведет в 2020 году полноформатную прямую линию.

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