В Кремле рассказали о сроках проведения «Прямой линии» с Путиным
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Сроки проведения «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным пока не определены. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
По его словам, должен определиться формат участия ОНФ и волонтеров в процессе сбора и обработки вопросов граждан.
Ранее представитель Кремля сообщал, что глава государства проведет в 2020 году полноформатную прямую линию.
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