В Кремле прокомментировали присвоение Кадырову звания генерал-майора нацгвардии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал присвоение главе Чечни Рамзану Кадырову звания генерал-майора национальной гвардии, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Представитель Кремля напомнил, что будучи главой республики, Кадыров координирует действия силовых ведомств, в том числе национальной гвардии.

«В этой связи произошло вот такое присвоение и назначение. Кадыров сам координирует действия силовиков в случае возникновения террористической угрозы, и эффективно это делает. Таким образом ситуация была формализована», — пояснил Песков.

22 июля президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-майора Федеральной службы войск национальной гвардии. Об этом сообщил сам чеченский лидер на своих страницах в соцсетях.

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