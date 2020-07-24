В Кремле оценили ответ Кадырова на санкции США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ответ главы Чечни Рамзана Кадырова на введенные против него США санкции, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Кадыров на фоне любых санкций вполне в состоянии за себя постоять», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что санкции США «являются крайне недружественными действиями».

«Вот эти вот ограничения были введены не только в отношении самого Кадырова, но и членов его семьи, что весьма труднообъяснимо. Само по себе, это является крайне недружественными действиями. Естественно, это вызывает противодействие со стороны руководителя одного из российских регионов», — сказал Песков.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Рамзан Кадыров внесен в «черный список». США обвиняют его в организации пыток, внесудебных казней и других преступлений. В ответ Кадыров ввел санкции против госсекретаря США Майка Помпео в республике «вплоть до заблокирования всех его счетов».

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