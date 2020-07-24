Тимошенко сообщила о неожиданном решении Зеленского

Орган, напрямую подчиняющийся президенту Украины Владимиру Зеленскому, принял неожиданное решение повысить цены на газ. Об этом рассказала глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина».

Цены на газ вырастут на 7%, заявила Тимошенко. Она подчеркнула, что для подобной меры нет оснований.

По словам Тимошенко, рыночные цены на газ с начала текущего года снизились в три раза, до $56 за тысячу кубометров.

Тимошенко добавила, что не ожидала от Зеленского подобных решений.

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