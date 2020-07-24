Генсек ООН призывает соблюдать договоренности по Донбассу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает стороны конфликта на востоке Украины соблюдать достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности, указано в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Гутерреш призывает стороны полностью соблюдать согласованные условия и сосредоточить усилия на защите гражданских лиц, сказано в заявлении.

В ходе заседания ТКГ 23 июля были достигнуты договоренности, предполагающие на наступательные и диверсионные действия, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.

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