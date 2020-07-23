Трамп вновь похвастался своими результатами теста на когнитивные способности

Американские журналисты заметили, что 74-летний президент США Дональд Трамп не перестает хвастаться своими результатами теста на когнитивные способности 2018 года, сообщает ABC News.

Во время недавнего интервью в СМИ Трамп заявил, что сдал соответствующий тест «меньше года назад», однако, согласно официальным данным, он проходил его в 2018 году. Президент, который назвал себя «очень стабильным гением», рекламировал свои результаты, как впечатляющее проявление умственной силы.

«Человек. Женщина. Мужчина. Камера. ТВ», — вспомнил Трамп содержание одного из ответов.

По словам президента, вопросы, которые ему задавали, были не такими простыми, а иногда и «жесткими».

«Я получил отличную оценку. И доктора и сказали: очень немногие могут это сделать», — подчеркнул президент США.

В свою очередь, издание называет такие тесты достаточно простыми (они нужны для выявления когнитивных нарушений, таких как деменция или болезнь Альцгеймера) и отмечает, что за последний месяц глава государства хвастался своими результатами минимум три раза.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лучше, чем у других: как Трамп хвастается прической

— Трамп похвастался тестом на коронавирус

— Трамп: Байден должен пройти тест на интеллект