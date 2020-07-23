Помпео заявил, что Прибалтика полвека находилась в «советской оккупации»

Госсекретарь Майк Помпео в видеосообщении в Twitter заявил, что Прибалтика полвека находилась в «советской оккупации».

«В 1940-м году Советский Союз насильно и незаконно аннексировал Эстонию, Латвию и Литву. На протяжении пяти десятилетий советской оккупации Соединенные Штаты оставались верны признанию суверенитета Балтийских стран и защищали их свободу», — сказал Помпео.

Госсекретарь назвал 1991 год «освобождением» Прибалтики.

Россия заявляет, что присоединение Литвы, Латвии и Эстонии к СССР в 1940 году соответствовало международному праву, поэтому термин «оккупация» неприемлем.

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