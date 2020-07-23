Зеленский настаивает на расшифровке каждого пункта Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на подробной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, передает ТАСС.

По его словам, детальная расшифровка поможет определить, какие условия способен выполнить Киев, а также способ выполнения и ответственных лиц.

«Мы хотим деталей. В мелочах и будут ответы на все вопросы», — отметил Зеленский.

Он добавил, что в этом и заключается тактика Украины в процессе урегулирования конфликта в Донбассе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва расценивает постановление Рады о проведении выборов в стране как фактический выход Украины из минских соглашений.

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