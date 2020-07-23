Российского посла вызвали в МИД Эстонии
Посла России в Таллине Александра Петрова вызвали в МИД Эстонии, передает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.
«Посол получил приглашение в МИД, встреча состоится во второй половине дня в четверг», — сообщили в посольстве.
Ранее в российском МИД отметили, что вхождение Прибалтики в состав СССР «не было односторонним и произошло по взаимному согласию».
В свою очередь министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что республика не присоединялась добровольно к СССР и подобные заявления российской стороны «не идут на пользу двусторонним отношениям». Он также пообещал вызвать посла РФ и выразить ему протест.
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