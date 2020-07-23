Посол РФ сообщил о «заморозке» политических отношений с Британией

Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что политические отношения России и Великобритании практически заморожены, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Политические отношения действительно, я бы сказал, на уровне замораживания или близко к тому», — отметил посол.

Именно Лондон, как рассказал Келин, настаивает, чтобы отношения оставались в таком «замороженном» состоянии.

Однако, по его словам, взаимодействие между странами не ограничивается политикой. В области экономических, культурных, научных и других связей до пандемии шли созидательные инициативы.

Дипломат выразил надежду, что по мере снятия ограничений эти области отношений будут восстанавливаться.

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