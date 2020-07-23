Россия готова сотрудничать с любым избранным президентом США

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в американские выборы и готова сотрудничать с любым президентом, которого выберут граждане США. Об этом сообщает ТАСС.

«Кого выбрать президентом — это право американского народа. Мы никогда не вмешивались и не будем вмешиваться. Даже если бы кто-то хотел, это невозможно сделать», — сказала она.

Она отметила, что кого выберут американцы, с тем Россия и будет пытаться наладить сотрудничество между двумя странами.

«Россия готова выстраивать взаимовыгодные отношения сотрудничества с США с любым президентом», — добавила Матвиенко.

По ее словам, российско-американские отношения – это серьезный фактор глобальной стабильности и безопасности в мире.

Президентские выборы США состоятся 3 ноября 2020 года.

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