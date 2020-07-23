В Кремле не знали о желании Фургала написать заявление об отставке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не было известно о планах Сергея Фургала написать заявление об отставке с должности губернатора Хабаровского края по собственному желанию, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нет, об этих планах не было известно», — ответил Песков на вопрос, знал ли Кремль о планах Фургала.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Фургал хотел подать в отставку с поста главы Хабаровского края еще до ареста, однако его отговорили.

9 июля Фургал был задержан по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.

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