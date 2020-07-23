Путин оценил отчет правительства в Госдуме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, следил ли Владимир Путин за отчетом правительства, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Безусловно, президент находится в постоянном контакте с председателем правительства. Он получал информацию о том, как проходил отчет правительства перед парламентом», — заявил пресс-секретарь.

Он добавил, что российский лидер дал положительную оценку работе кабмина на нынешнем этапе, при этом Путин отметил, что на повестке стоит много задач, связанных с национальными планами.

22 июля премьер-министр России Михаил Мишустин представил в Госдуме свой первый отчет о результатах работы правительства.

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