Путин оценил отчет правительства в Госдуме
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, следил ли Владимир Путин за отчетом правительства, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Безусловно, президент находится в постоянном контакте с председателем правительства. Он получал информацию о том, как проходил отчет правительства перед парламентом», — заявил пресс-секретарь.
Он добавил, что российский лидер дал положительную оценку работе кабмина на нынешнем этапе, при этом Путин отметил, что на повестке стоит много задач, связанных с национальными планами.
22 июля премьер-министр России Михаил Мишустин представил в Госдуме свой первый отчет о результатах работы правительства.
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