Кремль: открытие границ будет осуществляться на основе взаимности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет открывать границы на основе взаимности, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков отметил, что пока правительство РФ не делало никаких заявлений по поводу открытия границ.

«Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности», — отметил он.

Он напомнил, что соответствующие контакты осуществляются, но решений пока не принималось.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.