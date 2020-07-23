Мишустин признался, что хотел поступать в мединститут

Премьер-министр России Михаил Мишустин признался, что в молодости хотел поступать в медицинский институт. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что с детства трепетно относится к врачам, потому что его всегда окружали «люди в белых халатах», в том числе, мать, которая была медсестрой, ее подруги и знакомые.

«И больше того, я даже вам скажу, что собирался поступать в медицинский институт до работы в налоговой службе» — сказал премьер.

Кроме того, Мишустин выразил благодарность всем врачам, которые работали во время пандемии.

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