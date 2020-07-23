Генконсульство КНР помогало китайской разведке, считают в США

Спецслужбы США считают, что генконсульство Китая в Хьюстоне сотрудничало с китайской разведкой, помогая похитить данные о разработках в медицинской сфере. Об этом сообщает NBC News.

По данным источников издания, генконсульство выполняло роль «высокотехнологичного узла связи для координации и осуществления операций в разведывательной сфере». Кроме того, дипведомство якобы помогало китайской разведке внедриться в нефтегазовую промышленность.

Издание также утверждает, что Федеральное бюро расследований США в течение нескольких лет получало информацию, которая подтверждает эти сведения.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал политической провокацией требование США закрыть китайское консульство в Хьюстоне.

До этого Трамп подписал закон о привлечении властей Китая к ответственности за действия, ликвидирующие автономию Гонконга. Позже в китайском МИДе заявили, что американское правительство разжигает ненависть в отношении КНР.

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