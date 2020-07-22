Собянин уволил возглавлявшего 10 лет департамент образования Москвы Калину

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу департамента образования столицы Исаака Калину, передает «Интерфакс».

Калина занимал эту должность с осени 2010 года.

В указе уточняется, что Калина уходит с поста «по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу».

В ноябре Калине исполнится 70 лет.

На эту должность назначен Александр Молотков, который последние три года был заместителем руководителя ведомства.