Собянин уволил возглавлявшего 10 лет департамент образования Москвы Калину
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Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу департамента образования столицы Исаака Калину, передает «Интерфакс».
Калина занимал эту должность с осени 2010 года.
В указе уточняется, что Калина уходит с поста «по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу».
В ноябре Калине исполнится 70 лет.
На эту должность назначен Александр Молотков, который последние три года был заместителем руководителя ведомства.