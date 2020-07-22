Госдума приняла более 300 законов за весеннюю сессию

Государственная Дума завершила весеннюю сессию, с начала года депутаты приняли 312 законов, а рассмотрели более 620, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«С начала 2020 года рассмотрен 621 законопроект, приняты 312. На сегодняшний день в думском портфеле осталось 1185 законодательных инициатив», — сказал Володин на закрытии сессии.

Он отметил, что 1 155 из 1 185 законодательных инициатив поступили на рассмотрение парламента за прошедшие четыре года.

Осенняя сессия Госдумы откроется пленарным заседанием 15 сентября.

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